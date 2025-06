Castiglion Fiorentino: Polizia Municipale, telelaser in funzione da lunedì

Arezzo, 11 giugno 2025 – "In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute e delle ripetute violazioni del codice della strada per eccesso di velocità, in particolare sulle strade secondarie del nostro territorio comunale, la Polizia Municipale in accordo con l’Amministrazione comunale comunica che da lunedì 16 giugno sottoporrà i tratti di competenza comunale avvalendosi di apparecchiatura telelaser per il controllo della velocità al fine unico di salvaguardare e tutelare la sicurezza dei cittadini, che si tratti di pedoni o che si trovino alla guida di auto, moto o motorini": lo comunica il sindaco Mario Agnelli che, visto l’argomento, si affida anche ai social proprio per cercare d’informare tutti i cittadini con ogni mezzo possibile.

Il telelaser è un dispositivo utilizzato dalle Forze dell'Ordine per rilevare la velocità istantanea dei veicoli. Funziona emettendo impulsi laser infrarossi e misurando il tempo impiegato per raggiungere e tornare dal veicolo, consentendo, così, di calcolare la velocità. I telelaser possono essere utilizzati per rilevare sia le infrazioni del Codice della Strada che le violazioni dei limiti di velocità.

Proseguono, quindi, i controlli della Polizia Municipale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine in particolare sulle strade secondarie. Da lunedì prossimo, infatti, le pattuglie dedicate alle verifiche con telelaser saranno operative nei tratti di competenza comunale il tutto per garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine. “Ci sta a cuore l’incolumità degli utenti della strada” conclude il sindaco Mario Agnelli.