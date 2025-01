Castiglion Fiorentino, già tante le proposte per il nuovo logo dell’Icec

Arezzo, 17 gennaio 2025 – A più di un mese dall’apertura del concorso per la realizzazione del nuovo logo dell’Istituzione Educativa Culturale Castiglionese (ICEC), sono tanti i bozzetti e i disegni già pervenuti.

Il bando scade il 30 gennaio 2025, ed è una vera e propria “chiamata” per artisti, associazioni, studenti, ma anche liberi cittadini. Successivamente il Consiglio di Amministrazione dell’ICEC si riunirà per decretare il progetto vincitore.

Per partecipare al concorso e rendersi parte attiva di questo progetto è necessario compilare il modulo e allegare la documentazione richiesta: formazione (una selezione di lavori precedenti se presenti - non obbligatoria) e idea/bozza da allegare al modulo (in formato PDF).

Può partecipare chiunque, senza limiti di provenienza ed età. Le candidature vanno inviate entro e non oltre le 12:00 del 30 gennaio 2025. Per partecipare è necessario leggere e sottoscrivere i termini del progetto. Le candidature che non rispetteranno il tema proposto, che non siano compilate interamente nelle parti richieste o che perverranno oltre le 12:00 del 30 gennaio 2025, non saranno prese in considerazione.

L’artista/collettivo/libero cittadino selezionato riceverà un premio in prodotti enogastronomici. Tutti coloro che parteciperanno, avranno la possibilità di sviluppare con ICEC futuri progetti artistici nell’anno 2025.

“Come ICEC abbiamo intenzione di dare un nuovo senso alla cultura – spiega la Presidente Elisa Canocchi - intesa non solo in senso nozionistico, ma soprattutto come costruzione di sapere, di conoscenza e di comunità, cercando di coinvolgere prima di tutto i più giovani”.