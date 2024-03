Castelfranco Piandiscò. Mandò candidato sindaco ma in casa Pd arriva la spaccatura

Arezzo, 20 marzo 2024 – “L’Assemblea degli iscritti PD di Castelfranco Piandiscò ha espresso a maggioranza il sostegno alla candidatura di Massimo Mandò alla carica di Sindaco e dato mandato alla segretaria dell’Unione Comunale Silvia Lentucci di verificare la possibilità di un accordo unitario”. Questa la nota ufficiale con la quale il Partito Democratico ha commentato gli esiti dell'assemblea degli iscritti, che si è tenuta ieri sera. Ma non sono tutte rose e fiori. Tutt'altro. Gli aventi diritto al voto erano 80, ma ad esprimere una preferenza sono stati 41. 37 sono andati a sostegno dell'ex direttore dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, 4 le schede bianche. E gli altri? Non hanno partecipato all'assemblea e la stragrante maggioranza di loro fa parte del Pd di Faella e di Castelfranco, che appoggiavano il candidato Filippo Casini. Insomma, il partito è spaccato e questo potrebbe avere forti ripercussioni in vista del voto. Vedremo se sarà possibile ricire. Nel frattempo il candidato è Massimo Mandò. 40 anni al servizio della sanità territoriale, più di 20 al 118. .