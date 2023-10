L’Amministrazione di Castelfranco Piandiscò ha organizzato un corso di sicurezza e disostruzione pediatrica in tre lezioni. Il primo appuntamento mercoledì 18 con "Sicurezza in età pediatrica" alla casa della cultura di Piandiscò. Il corso è in orario serale. Per info: prenotazionecorso@comunecastelfrancopiandisco.it.