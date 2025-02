Caso pane con l’olio. Opposizione critica

Pane e olio come pasto sostitutivo ai figli di genitori morosi nelle mense di alcune scuole di Montevarchi. La spinosa vicenda non si chiude con l’annuncio del recupero dei versamenti dovuti, almeno secondo i capigruppo di opposizione Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi – Europa Verde Fabio Camiciottoli e Cristina Rossi di Impegno Comune che chiedono agli amministratori spiegazioni, assunzione di responsabilità e atti concreti per abolire "una pratica eticamente sbagliata". I due esponenti di minoranza ritengono che sia inaccettabile la mancanza di autocritica dei vertici di Palazzo Varchi ed evidenziano alcune incongruenze. Ad esempio che la fine delle morosità sia stata annunciata da una forza politica e non dall’assessore alla Pubblica Istruzione "alla quale competono le responsabilità di governo e di attuazione degli indirizzi politici". E proprio alla titolare della delega Sandra Nocentini si chiede di spiegare nel dettaglio "come e su quali condizioni è stato raggiunto l’accordo con le famiglie morose", perché dare la colpa solo ai "furbetti sembra un po’ forte - affermano - stando al disagio che percepiamo da molti nostri concittadini rispetto alla crisi economica". E ancora su quali "principi etici, pedagogici e nutrizionali e criteri e basi giuridiche ha effettuato la scelta di somministrare il pane ed olio". Nel finale si torna al succo della questione ribadendo "che nessun atto discriminatorio deve essere usato verso i bambini e nessun risultato raggiunto può giustificare una simile prassi". Da qui la proposta di sospendere la norma non per un mese, ma fino alla modifica del regolamento così da superare una scelta ritenuta profondamente sbagliata. L’invito alle forze politiche di maggioranza "che nei fatti oltre all’ovvio rinnovo della fiducia mostrano le loro perplessità e critiche sul metodo" è ad approvare atti per sospendere gli effetti e "avviare una rivisitazione dei regolamenti".