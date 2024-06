Caso il Veliero. La candidata sangiovannese Vannelli chiederà un incontro con il presidente dell’associazione

Arezzo, 04 giugno 2024 – Ieri mattina il presidente dell'associazione valdarnese genitori ragazzi handicappati Aliverti ha "denunciato" la situazione che si è venuta a creare, con il centro diurno Il Veliero di San Giovanni che non è più nella disponibilità dell'associazione. Dal 27 maggio scorso i ragazzi si sono spostati a Montevarchi, in una struttura che non è stata definita "ideonea". Sulla vicenda è intervenuta la candidata dell'Alleanza Civica per San Giovanni Lisa Vannelli. "La storia di questa associazione - ha detto - è un esempio di impegno e dedizione che non può e non deve essere trascurato. Fin dalla sua nascita nel 1972 come comitato zonale, ha lavorato instancabilmente per sensibilizzare le istituzioni e la comunità sui bisogni dei ragazzi con disabilità. Negli anni, è stato creato un punto di riferimento con la struttura del Veliero, un luogo che offre uno spazio adeguato e stimolante per gli utenti".

"Le attività organizzate, dai laboratori artistici alla pet therapy, alle attività ginnico-motorie ai progetti di integrazione sociale, sono fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei ragazzi - ha aggiunto Vannelli - Il trasferimento forzato a Montevarchi, in un ambiente meno adeguato, rappresenta un grave errore che non tiene conto dell'importanza della continuità e della qualità del supporto offerto dalla vostra struttura. È necessario intervenire per preservare il patrimonio costituito dall'associazione valdarnese e dal Veliero. Per questo motivo, chiedo un incontro urgente con il presidente Aliverti e, appena eletta sindaco, mi impegnerò a sostenere le loro iniziative e a promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni per trovare una soluzione che permetta ai ragazzi di continuare a beneficiare di un ambiente sicuro e stimolante. La nostra storia, la nostra associazione e i nostri ragazzi in pericolo non possono essere ignorati. Sono con voi e lavoreremo insieme per garantire che il Veliero possa continuare a essere un faro di speranza e supporto per le famiglie del Valdarno", ha detto ancora Vannelli.

"Per adattarsi alle nuove sfide emergenti, San Giovanni deve rivedere le sue strategie, potenziando la capacità dell'amministrazione di comprendere le mutevoli esigenze della città - ha concluso la candidata - Questo può essere realizzato attraverso una mappatura accurata delle aree di criticità e delle potenziali opportunità, consentendo interventi mirati e tempestivi. Proponiamo quindi l'adozione di nuove politiche sociali mirate a rafforzare il senso di appartenenza e solidarietà nella comunità. Il ricco patrimonio associativo di San Giovanni, sia esso sportivo, culturale o sociale, deve diventare un nuovo motore per rispondere, in sinergia con l’amministrazione, ai bisogni di tutti".