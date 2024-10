Casentino una festa a due ruote nel fango: il trionfo di Valdrighi e Giannotti

La Casentino Bike numero 31 ha chiuso i battenti l’edizione 2024 della Coppa Toscana Mtb, confermatasi una delle challenge di riferimento per l’intera mountain bike italiana.

Nel percorso principale di 63 km per 2.200 metri ritrova il successo Stefano Valdrighi, protagonista di una primavera al fulmicotone. Il portacolori del Bottecchia Factory Team ha fatto la differenza sul tecnico percorso aretino aggiudicandosi la gara in 2h49’05” con 1’44” su Nicola Furiasse (Biking Racing Team) e 2’29” sul compagno di colori Filippo Bertone. Fuori dal podio Luca Accordi (Zerozero Team) a 4’09” e il colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Andariegos de Susa) a 4’35”. Niente da fare fra le donne per Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) che puntava al bis ma è stata preceduta per 5’33” da Giorgia Giannotti (BCL Factory Team), prima in 3h54’59”. Terza piazza per Martina Zoliu (Bikefan) a 18’06”. Nel percorso medio di 43 km per 1.500 metri successo per Andrea Volpe (Team Promotech Mg K-Vis) che in 2h12’01” ha staccato di 3’04” Gabriele Farsetti (Mtb Race Subbiano) e di 5’19” Giacomo Solimine (Mammoli Bike). A Greta Bruguier (Zerozero Team) la prova femminile in 3h10’09” davanti a Greta Baraccani (Team Vernia Bike) a 11’31” e a Bianca Onori (Casteltrosino Superbike) a 12’58”. La gara faceva anche parte del Rampitek e dell’Appennino Superbike. Tanti i volontari della Mtb Casentino sparsi sul percorso, a gestire un evento che ormai è una risorsa per tutto il territorio grazie anche al sostegno degli enti locali e degli sponsor. Appuntamento alla prossima edizione.

A.L.