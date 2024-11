Case popolari: bando aperto per gli alloggi

AREZZO

È aperto il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13 del prossimo 24 dicembre. La compilazione e la consegna del modulo sarà possibile esclusivamente tramite l’apposita procedura online, tramite il link disponibile sul sito del Comune di Arezzo, dove è consultabile il bando. Una volta effettuato l’accesso con Spid, Cns o carta di identità elettronica da parte del richiedente sarà necessario seguire l’iter e la procedura guidata per la compilazione di tutti i campi necessari. La domanda, come detto, dovrà essere inviata entro le ore 13 del 24 dicembre 2024.

Per informazioni o chiarimenti inerenti al bando, è possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3427777361 (servizio Unico Online). Per assistenza in merito all’invio della domanda online oppure alla compilazione del modulo, è possibile rivolgersi allo Sportello per l’Integrazione, presso lo Sportello Unico in Piazza Fanfani 1: in questo caso occorre prenotare un appuntamento chiamando il numero 0575 377179 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. È possibile richiedere un appuntamento anche tramite e-mail scrivendo a [email protected]. Per ricevere assistenza in merito all’accesso alla piattaforma online e all’utilizzo dell’identità digitale, è possibile rivolgersi al Punto Digitale Facile, presente all’interno dello Sportello Unico, prenotando un appuntamento.