Case, Arezzo la più economica. Acquisti e affitti: qui i meno cari

Arezzo è la provincia toscana più economica per comprare casa, l’unica che rimane sotto i 1.400 euro al metro quadro, poco più della metà della media toscana. Qui servono 112mila euro più o meno per comprare un immobile di circa 80 metri quadrati. Ma Arezzo è anche la città toscana dove si risparmia di più ad affittare. Da noi bastano infatti 7,8 euro al metro quadro, quasi la metà della media toscana. Tradotto: occorrono circa 468 euro al mese per affittare un appartamento da 60 metri quadrati. In generale il mercato immobiliare toscano ha viaggiato a due diverse velocità nel 2024, con i prezzi di vendita che sono cresciuti in maniera molto più contenuta (+0,8%) rispetto ai canoni di affitto (+8,5%). Tuttavia, anche questi ultimi hanno rallentato la loro corsa nell’ultimo trimestre dell’anno (+0,5%).

I dati sono stati elaborati da Immobiliare.it Insights, compagnia del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. Secondo lo studio i prezzi richiesti da chi vendeva casa alla fine del 2024 ammontavano a 2.521 euro al mq di media, mentre chi affittava chiedeva mediamente 14,7 euro al metro quadro. Come in altre regioni italiane, anche in Toscana la domanda si è comportata in maniera differente nei due comparti, crescendo notevolmente nei 12 mesi per le compravendite (+23,5%), e contraendosi per le locazioni (-4,1%). L’offerta non ha invece accennato a diminuire in nessuno dei due settori, con accumulo maggiore di immobili in affitto (+13,4%) piuttosto che in vendita (+1,4%).

Tra le città un capitolo a parte merita Firenze che resta il secondo capoluogo più caro d’Italia alle spalle di Milano per chi vuole comprare casa, con 4.336 euro/mq medi, in salita del 4,4% rispetto a dicembre 2023. Anche se il dato regionale dei prezzi di vendita sia tendente alla stabilità, le performance positive superano di gran lunga quelle negative nei singoli territori. Tra i rialzi, quello più significativo ha riguardato il comune di Lucca (+9,4%), mentre va segnalato, per contro, il -4% della provincia di Prato. La provincia di Lucca è la seconda area più onerosa per chi è in cerca di casa in regione, con 3.359 euro/mq medi, mentre quella più economica è la provincia di Arezzo, che rimane sotto i 1.400 euro/mq. La domanda di compravendite presenta un andamento omogeneo, in accordo con la tendenza regionale, in quasi tutti i territori, con il segno più che spopola pressoché ovunque. La sola discesa è quella della provincia di Grosseto (-4,7%). A livello di offerta, il trend è invece meno armonico, anche se gli accumuli superano i decumuli. Tra questi ultimi, va evidenziato il -15,4% del comune di Lucca, al pari di quello già menzionato del comune di Firenze (-15,3%).

E per affittare casa? Una buona parte dei territori toscani rispecchia il trend di salita costante dei canoni anche nel 2024, pur essendoci qualche eccezione: tra queste, calano i prezzi sia nel comune che in provincia di Arezzo (-3,6% e 0,1% rispettivamente), al pari dei comuni di Massa (-6,3%) e Pistoia (-3,4%). Stesso andamento anche nelle province di Siena (-8,9%) e Prato (-2,5%). Dietro a Firenze, la seconda area più cara per chi cerca casa in affitto in Toscana è la provincia di Grosseto, con 18,6 euro/mq medi, mentre quella dove si risparmia di più in assoluto è la provincia di Arezzo, con 7,8 euro/mq medi. Al picco del +71,8% del comune di Carrara fa invece da contraltare il -42,9% della provincia di Pistoia.