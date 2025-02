Casa svaligiata . Ma ladri in trappola grazie al trattore

Ferma i ladri che avevano rubato nella sua casa di campagna, sbarrando la strada con un trattore. Protagonista della rocambolesca difesa della proprietà, è un impiegato sui cinquant’anni di Firenze che ha una seconda casa a Montemignaio vicino al Passo della Consuma. Un uomo e una donna, anche loro fiorentini, gli autori del furto. Lui è entrato nella casa di campagna, mentre la donna era rimasta fuori a fare il palo, con un grosso cane. Un vicino del proprietario della tenuta ha notato i movimenti e ha subito dato l’allarme ai carabinieri. Ha aiutato il proprietario in difficoltà e gli ha pestato il trattore per bloccare la strada. La mossa giusta per impedire la fuga. I carabinieri sono arrivati immediatamente ed hanno trovato la donna ancora intenta a cercare di passare con l’auto schivando il trattore. L’uomo, se l’era invece data a gambe per i boschi portandosi dietro quello che era riuscito ad arraffare nella casa: abiti, scarpe, soprammobili e perfino una carabina ad aria compressa.

I carabinieri, coordinati dal comandante della Compagnia di Bibbiena Domenico Gaudio, hanno inseguito il ventisettenne per i boschi ed hanno istituito un posto di blocco al passo della Consuma, per evitare qualsiasi via di fuga. Ed è stato proprio qui che hanno fermato l’uomo mentre viaggiava su un autobus di linea, coi vestiti sporchi di fango per la corsa affannosa tra i boschi. Al momento del fermo, ha registo contro i carabinieri e ne ha colpito uno con calci e pugni. Il militare è stato medicato in ospedale per lievi contusioni. La refurtiva è stata ritrovata nel bosco e riconsegnata al proprietario. All’interno dell’auto della coppia alla Bonnie e Clyde hanno trovato numerosi attrezzi da scasso. Per entrambi sono scattate le manette. La coppia è stata giudicata con rito direttissimao davanti al giudice del tribunale di Arezzo. L’arresto è stato convalidato: per la donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, per l’uomo gli arresti domiciliari.

Sonia Fardelli