Casa sull’Albero. Ecco le iniziative per i bambini

Tante le attività per il mese di novembre alla libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’albero di Arezzo. "Daremo il via ad #ioleggoperchè ed #ioleggozerotre i progetti che promuoviamo ogni anno a sostegno delle biblioteche scolastiche del nostro territorio. Fino al 17 novembre sarà possibile venire in libreria e donare un libro alle scuole". "Sabato 16 novembre tornano le attività legate alla Giornata della gentilezza che organizziamo grazie al contributo di Biblioteca Città di Arezzo". Quest’ anno i bambini incontreranno Silvia Vecchini. "Domenica 17 novembre inizieremo con gli appuntamenti domenicali all’interno della meravigliosa mostra "Giorgio Vasari. Il teatro delle virtù" presso la Galleria d’arte Moderna in San Francesco. Una serie di appuntamenti che rendono omaggio ad uno dei nostri illustri concittadini. La giornata della gentilezza si celebra sabato 16 novembre con incontri, letture, laboratori con Silvia Vecchini, alle 11 per bambini da 3 a 5 anni e alle 17 laboratorio di scrittura da 6 a 11 anni, incontri gratuiti su prenotazione allo 0575377193, [email protected].