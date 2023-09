Casa Pia’s Got Talent: un pomeriggio di festa alla Casa di Riposo “Fossombroni”

Arezzo, 28 settembre 2023 – Un pomeriggio di festa alla Casa di Riposo “Fossombroni” con la seconda edizione di Casa Pia’s Got Talent.

Gli ospiti dello storico istituto aretino hanno accolto l’invito a mettersi in gioco e a condividere il loro talento tra balli, canti, giochi e poesie, diventando protagonisti di un susseguirsi di esibizioni che hanno trovato il filo conduttore nella volontà di vivere comuni momenti di divertimento, risate e emozioni.

Questo clima di leggerezza è stato sostenuto anche dalla giuria che, capitanata dalla presidente Debora Testi e dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, ha espresso unanimi consensi volti a valorizzare l’impegno e la passione dimostrati da ogni performance.

«Ringraziamo i nostri operatori - ha commentato la presidente Testi, - che, con competenza e professionalità, hanno proposto un evento capace di esprimere l’essenza più autentica della Casa Pia, dove l’animazione sostiene il percorso assistenziale e diventa strumento di espressione, socializzazione e felicità».

Casa Pia’s Got Talent era stato organizzato per la prima volta nell’estate del 2022 come occasione per coinvolgere attivamente i residenti, per valorizzarne le doti artistiche, per stimolarne le capacità espressive e per aggregare tutte le diverse componenti dell’istituto dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

La partecipazione, il coinvolgimento e l’entusiasmo registrati hanno motivato a rinnovare questa iniziativa che è stata nuovamente messa in scena nel giardino della casa di riposo, con l’intenzione di farne un appuntamento ricorrente di fine estate.

Il cammino verso Casa Pia’s Got Talent ha preso il via nei giorni precedenti con un percorso preparatorio dove i residenti, affiancati dagli animatori, hanno provato le diverse esibizioni: dalle canzoni italiane del ‘900 ai balli della tradizione popolare, dai componimenti shakespeariani al suono degli strumenti musicali.

«La nostra casa di riposo - ha aggiunto Rauti, - vuole essere un luogo di serenità e di felicità, con la quotidianità che è scandita anche da piacevoli momenti di incontro e da attività per mantenere attive e valorizzare le capacità dei residenti.

Casa Pia’s Got Talent permette di perseguire entrambi questi obiettivi, con gli stessi ospiti che hanno richiesto di organizzare nuovamente questa iniziativa e che hanno scavato nel loro passato per condividere un loro talento artistico.

Ognuno di loro si è messo in gioco e, con impegno e passione, ha provato a superare i propri limiti, riuscendo a regalare momenti di forti emozioni».