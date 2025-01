Casa della Comunità . Altro presidio della salute

Taglio del nastro per la nuova Casa della Comunità di Foiano della Chiana. Alla presenza di autorità e istituzioni, oltre al direttore della zona distretto della Valdichiana Aretina, Alfredo Notargiacomo, al sindaco del Comune di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, alla responsabile Sanità per Anci Toscana, Roberta Casini, la struttura è stata inaugurata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme all’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini e alla direttrice generale facente funzioni, Antonella Valeri. Nata nel 2014, Foiano della Chiana è stata tra le prime Case delle Salute in Toscana. Oggi la struttura, ospitata nello storico edificio di via Umberto I (in passato sede dell’ospedale), diventa ufficialmente Casa della Comunità, ovvero un punto di accoglienza e di orientamento, ma soprattutto un luogo in cui il cittadino trova risposte adeguate alle proprie esigenze sanitarie o sociosanitarie, con particolare attenzione ai soggetti fragili e cronici. "Questa è tra le esperienza più avanzate della Toscana", conferma l’assessore regionale alla sanità Bezzini. "Il nostro obiettivo è rafforzare la capacità di prendere in carico le persone, soprattutto gli anziani e i soggetti con cronicità e accompagnarle nei percorsi assistenziali cercando di integrare professionisti nell’ottima multidisciplinare e multiprofessionale facendoli lavorare assieme in luoghi come le case di comunità. Qui una persona potrà trovare il proprio medico di famiglia, le specialistiche fondamentali, l’infermiere di comunità, un amministratrivo che segue il percorso e prenota magari visite successive di controllo oltre ad altre proiezioni di servizi territoriali che possono essere utili a tutte quelle persone che hanno un bisogno ripetuto di relazioni con il sistema sanitario. Questa è la grande sfida". Diventando Casa della Comunità, la struttura di Foiano della Chiana si inserisce di fatto in una progettualità che prevede un progressivo ampliamento dei servizi offerti alle cittadine e ai cittadini.

Oltre al taglio del nastro, la visita di stamani è stata anche l’occasione per fare il punto sull’Ospedale di Comunità, il cui ampliamento sorgerà proprio a fianco della Casa di Comunità. Nella struttura che ospita la Casa della Comunità, infatti, è attivo anche un Ospedale di Comunità, con 10 posti letto, e un Hospice, con 3 posti letto. Alla fine dei lavori il nuovo Ospedale di Comunità avrà 20 posti di letto, mentre il nuovo Hospice sarà in grado di ospitare 5 posti letto. L’OdC e l’Hospice sono due strutture che, insieme alla Casa della Comunità – in cui operano medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, oltre ai medici delle cure primarie –, garantiranno un’assistenza continuativa ed integrata, rispondendo ai bisogni di cura dei cittadini del territorio. "Un altro tassello importante all’interno del nostro territorio", conferma con soddisfazione il sindaco Franci. Si tratta di due operazioni importanti della Regione per il nostro territorio. Siamo contenti che Foiano sia diventato un hub. Questo significa avere più servizi e più efficienza. Ora spetta a noi e alla Asl fare la nostra parte".