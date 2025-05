"CartoLiriche. Poesie da spedire": Della Ciana a Casa Petrarca

Tanti appuntamenti nel mese di maggio con l’Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo. Oggi alle 17,30, ci sarà la presentazione del volume della socia Cinzia Della Ciana (nella foto) "CartoLiriche. Poesie da spedire" Helicon edizioni. Relatori saranno i professori Stefano Brogi e Andrea Matucci dell’Università degli Studi di Siena. Anche quest’anno Cinzia Della Ciana rende omaggio alla propria città facendo partire il cammino della sua nuova opera da Arezzo, per poi proseguire verso il Salone di Torino. Si tratta di "CartoLiriche – Poesie da spedire", che vede il battesimo proprio a Casa Petrarca, sede dell’Accademia Petrarca. Nel mondo dei messaggi, nel mondo in cui tutto arriva dappertutto in modo asfittico e contratto perché il cellullare è tutto tranne che un telefono, le cartoline sono ormai materiale obsoleto. Non si spedisce più nulla se non per posta elettronica. Ma è proprio in un mondo così che sopravvive il desiderio di mandare cartoline, anche se particolari perché cartoline (de)scritte da poesie. "Cartoliriche" insomma. Versi che pitturano luoghi nel fronte, versi che recano pensieri, i più intimi o i più vaghi, nel retro. Recto e verso in versi. A presentare la nuova silloge poetica – appena edita da Helicon Edizioni – dopo i saluti del Presidente Giulio Firpo, sarà Stefano Brogi insieme ad Andrea Matucci, entrambi dell’Università di Siena. Un’accoppiata quanto mai azzeccata, un filosofo e un italianista, stretti dal comune intento di fare poesia e di pensare in poesia. Seguiranno letture di Cinzia Della Ciana, che spedirà liriche, ora con messaggi ora con paesaggi. Sì perché la vera cifra che caratterizza il cammino è che si può partire sempre perché ovunque ti puoi emozionare e fermarti con la voglia di dedicare versi esaltando la bellezza della nostra Italia e della nostra lingua. Domani alle 17,30, il Socio prof. Roberto Mercurio, terrà una conferenza sul tema Dal Creato alla Natura.