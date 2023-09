Carrello pesante per l’inflazione. Prezzi bloccati per le famiglie: parte la caccia al bollino tricolore

Tra poche ore con l’inizio del mese di ottobre prenderà il via anche il "Trimestre anti-inflazione", o come è già stato ribattezzato arriverà il "bollino tricolore". L’iniziativa vedrà per un trimestre i punti vendita che aderiscono all’iniziativa calmierare i prezzi su tutta una serie di prodotti di prima necessità. A dire il vero un elenco vero e proprio dei prodotti che rientreranno ad nel carrello non c’è, ogni negozio o supermercato potrà scegliere liberamente gli articoli che saranno oggetto della promozioni. È possibile quindi che il carrello possa includere carni, ma anche latte e suoi derivati, oltre a oli, prodotti legati alla panetteria, pasta, riso lieviti, acque minerali, zuccheri e così via. L’annuncio arrivato nella giornata di giovedì ha visto una serie di comunicazioni da parte dei commercianti e dei grandi marchi circa l’adesione. L’elenco è a dir poco lungo e corposo anche nell’aretino. Ad Arezzo città hanno aderito le farmacie aderenti a Federfarma (le comunali e altri private) e Loyds, i punti Conad e quelli Coop. " 600 prodotti saranno a scaffale con un prezzo ribassato del 10 per cento, uno sconto che sostanzialmente annulla l’inflazione degli ultimi 12 mesi" spiega in una nota Unicoop Firenze.

Ma ecco che nell’elenco pubblicato dal Ministero figurano anche Crai ed Esselunga, passando per i punti vendita Gala, Todis, A&O che si estendono anche in provincia come nel caso di Bibbiena e Cortona. Sono presenti anche una vasta serie di esercizi commerciali anche a Castiglion Fiorentino, passando quindi anche per i comuni di Monte San Savino, Cortona, San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Insomma dalla città alla Valdichiana, dal Valdarno al Casentino fino alla Valtiberina. Il bollino tricolore interessa discount, minimarket e supermercati, ma anche piccoli punti vendita e farmacie che almeno fino al prossimo 31 dicembre aderiranno all’iniziativa del Governo e che tra poche ore esporranno il bollino della campagna. Una mossa per cercare di fermare l’inflazione e rendere il carrello degli italiani più "completo e pesante", almeno per questo trimestre. A dicembre verrà fatto un bilancio dell’iniziativa che potrebbe essere in seguito replicata o prolungata.

M.M.