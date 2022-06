Carolina Mazzini e Milena Panaro verso l’Olimpo della danza

1Alfa Ballet, storica scuola di danza aretina, con la direzione artistica di Gianni Santucci dal curriculum stellare e Rebecca Alfani, continua ad avviare al professionismo i suoi allievi. Milena Panaro per il secondo anno frequenterà l’Accademia Katakló di Milano mentre Carolina Mazzini è entrata all’Aed, Associazione europea danza per un corso di altissima formazione promosso dalla Codarts di Rotterdam e un Bachelor al contemporary dance di Zurigo. Un riconoscimento per la scuola che lavora con l’aiuto di Stefania Pace, dell’Accademia di Mara Fusco al San Carlo, e di numerosi professori di danza ospiti.