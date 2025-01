Carnevale, ultimi ritocchi ai carri. Cinque uscite con orari più lunghi. Mostra di abiti storici e musica

Poco meno di un mese all’avvio. Si scadano i motori a Foiano della Chiana per l’atteso appuntamento con il carnevale, la 486esima edizione. Il via domenica 9 febbraio e per 5 settimane consecutive sarà festa grande. I preparativi sono già in corso, con i quattro cantieri – Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici – impegnati nella realizzazione dei carri allegorici che sfileranno per le vie del centro storico.

Il Carnevale di Foiano rappresenta un appuntamento di grande rilevanza culturale e turistica, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero. "Il Carnevale è un elemento identitario fondamentale per la nostra comunità," ha ricordato il Sindaco Jacopo Franci. "L’impegno profuso dai cantieri, dalle associazioni e dai volontari è straordinario, e siamo certi che anche quest’anno sapremo offrire uno spettacolo unico, all’insegna della tradizione e dell’innovazione".

Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. "Questo periodo di preparazione al Carnevale è cruciale,"afferma Andrea Capannelli, Presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano. "Stiamo collaborando intensamente con l’Amministrazione Comunale per offrire un programma ancora più ricco e coinvolgente.

Tra le novità di quest’anno, abbiamo esteso gli orari delle sfilate e delle feste, che si protrarranno fino a tarda sera, e introdotto eventi collaterali anche il sabato, con appuntamenti divertenti e innovativi". Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese.

Due mostre imperdibili, in particolare, arricchiranno il programma culturale del Carnevale. La prima è quella di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale presenterà dei lavori dedicati a un progetto speciale legato alla comunicazione del Comune di Foiano della Chiana. Attraverso il suo stile geometrico e minimale, Giorgini racconterà l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente, rendendo questa esposizione un vero punto di incontro tra arte e comunità.

Vera novità sarà la mostra dei vestiti storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale. Non mancheranno i internazionali: tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate con Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana. Poi Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno, porterà il suo sound unico a Foiano.

Le strutture ricettive del territorio stanno registrando prenotazioni record, segno dell’attrattività crescente del Carnevale.