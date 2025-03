Carnevale, regna l’entusiasmo. L’attesa dei cantieri per il verdetto

Ansia, trepidazione, ma anche tanta soddisfazione ed entusiasmo. È ciò che si respira tra i cantieri foianesi in vista del gran finale di domenica prossima. La lunga e partecipatissima maratona carnevalesca foianese sta per giungere al termine. Dopo oltre un mese di eventi e sfilate sarà decretato il vincitore della 486esima edizione del Carnevale più antico d’Italia. L’attesa e l’emozione tra i cantieristi é palpabile. Il verdetto stilato da una giuria è sottochiave fin dalla prima sfilata dei maestosi carri. Sempre sottochiave c’è anche la classifica per la migliore mascherata che viene premiata a parte dal 2001. Saranno ancora i Nottambuli ad aprire la sfilata con il loro carro "Liberi dal Dominio".

A seguire gli Azzurri con "Canto d’Amore", poi i Rustici con "Alla ricerca del Canto Perduto" e infine Bombolo con "Sul filo del Rasoio". Il giudizio entusiasta dei presidenti dei 4 cantieri cittadini è unanime. "Tutto il cantiere dei Nottambuli è estremamente soddisfatto dell’opera realizzata e delle emozioni regalate agli spettatori ad ogni sfilata", ha confermato il presidente Paolo Vespi. I nottambuli sono a secco di vittorie dal 2017. "Abbiamo altissime aspettative per il verdetto e non potrebbe essere diversamente visto il grande apprezzamento avuto ogni domenica da parte del pubblico sia per il carro che per le coreografie realizzate dalla mascherata". Dello stesso avviso il presidente degli azzurri Massimo Ciccarelli.

L’ultima coppa è stata conquista nel 2018. "C’è trepidazione, inutile negarlo, ma siamo fiduciosi. Siamo molto soddisfatti sia del carro che della mascherata. Sarebbe una vittoria per tutto il gruppo composto da molti veterani ma anche da tantissimi giovani che vivono il carnevale con grande passione ed entusiasmo". I detentori dell’albo d’oro sono i Rustici che hanno conquistato la vittoria anche lo scorso anno. Oggi alla loro guida c’è il neopresidente Iacopo Liberatori. "Mi unisco al coro di soddisfazione dei miei colleghi – conferma il presidente dei Rustici - gli incassi lo dimostrano e il numero di partecipanti è sempre più numeroso. Per quanto riguarda il nostro cantiere non posso che esprimere entusiasmo per quanto siamo riusciti a realizzare grazie al lavoro corale di tutti che danno anima e cuore tutto l’anno.

Ogni cosa ha funzionato come da programma. Il livello estetico dei carri, e la qualità delle rappresentazioni è veramente altissima quest’anno, quindi in caso di vittoria saremo ancora più soddisfatti. Il mio predecessore Gervasi ha lasciato il cantiere come campione in carica e spero davvero di replicare questo successo". C’è voglia di riscatto in casa Bombolo che dopo due vittorie consecutive nel 2022 e nel 2023, lo scorso anno chiuse la classifica all’ultimo posto. "L’entusiasmo nel cantiere non manca – conferma Francesco Capecchi presidente di Bombolo – l’annata è andata benissimo e siamo molto soddisfatti sia del carro sia della mascherata. Ci sentiamo competitivi. Nonostante il risultato deludente dello scorso anno i cantieristi non hanno perso la grinta e la passione realizzando un carro eccezionale". Insomma, il conto alla rovescia è cominciato. Domenica dopo la sfilata e prima di conoscere il verdetto sarà celebrato, come da tradizione il funerale di Re Giocondo, Re del Carnevale, immolato simbolicamente per la purificazione del suo popolo con la lettura in piazza del suo Testamento in rima in cui saranno messi alla pubblica berlina eventuali malefatte e ilariche disavventure della gente del paese.