Carnevale, oggi i carri si svelano. Prima sfilata davanti ai giurati

Basta chiacchiere, oggi si inizia. E’ il D day del carnevale più antico d’Italia: quello di Foiano della Chiana, la chicca della Valdichiana che quest’anno spegne le sue prime 485 candeline. La manifestazione prenderà il via di mattinata.

Già insomma, alle 10 tutti pronti davanti agli uscioni dei quattro cantieri: è da lì che usciranno i quattro giganti di cartapesta che si sfideranno per le vie del borgo a colpi di coriandoli e allegorie in quell’alchimia che soltanto l’atmosfera del paese di Re Giocondo sa dare al pubblico. Il primo a uscire dalla "tana" sarà il cantiere dei Rustici: i più vittoriosi nella storia del Carnevale ma che non trionfano dal 2020. Sarà forse il 2024 l’anno del riscatto dei bianchi celesti? Ci proveranno con tutti sé stessi con il loro carro di cartapesta "Terapia d’Urto": il tema scelto servirà per far riflettere, tra Amleto e la psicanalisi, sugli episodi di "imbecillità" che hanno caratterizzato la storia dell’umanità.

E poi sarà il turno dei nottambuli: i gialloneri si sono ispirati ai versi del Petrarca e del suo canzoniere. Si chiama "et non s’arresta una hora" la loro creazione che va a indagare sul tempo e come la concezione di presente, passato e futuro influenzano il nostro vissuto. I terzi ad aprire le loro porte saranno i bianco rossi: cioè il cantiere Bombolo, detentore del titolo dopo il bis firmato l’anno scorso. Il loro carro si chiama "Metamorphosis" e mette al centro il rapporto che ha l’uomo con l’arta, descritta come un demone che ci fa agire senza ragionare.

A chiudere le danze saranno poi gli Azzurri con il loro "Autoritratto" che prendendo spunto dalla storia di Dorian Gray metteranno in scena una riflessione sul tema dell’immagine e come questa influenzi, mai come oggi, la percezione che noi abbiamo di noi stessi. Insomma i temi sono ormai pubblici da qualche giorno ma manca ancora la cosa più importante: sapere come le idee sono state messe in scena sui carri, i protagonisti delle cinque domeniche di Carnevale che da oggi domineranno su Foiano.

C’è poco da dire: oggi è il giorno più importante della manifestazione. Non soltanto perché i carri si mostreranno dopo 365 giorni di lavoro dietro gli uscioni ma anche perché sarà oggi che la giuria composta da cinque membri esprimerà il suo verdetto decretando il vincitore.

Ma fermi: ci sarà ancora da aspettare qualche settimana prima di scoprire il vincitore visto che l’esito della votazione verrà rivelato soltanto il 25 febbraio, l’ultimo di carnevale, quando il vincitore potrà alzare la coppa. Ma ecco: sfida e tradizione ma non solo perché il Carnevale - inutile quasi ricordarlo - è anche un polmone preziosissimo in termini turistici. Ogni domenica sono quasi 10mila i visitatori che strappano il biglietto all’ingresso e anche i pronostici di quest’anno vanno in questa direzione. Ad arricchire il pacchetto i foianesi ormai sono diventati più che abili: un’area bimbi in piazza, così come una street food nell’altra e poi una forte sinergia tra gli enti del territorio per la valorizzazione artistica. Attenzione anche verso le infrastrutture: nel paese del Carnevale ci sarà un’area camper proprio per andare in contro a chi viaggia su quella casa a ruote.