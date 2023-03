Carnevale, la festa di Bombolo Foiano si colora di bianco e rosso

di Luca Amodio

No, non è la festa della vittoria. Semmai è la "Rifesta della vittoria". Lo ribadisce orgogliosamente il cantiere bombolo sui suoi canali social a sottolineare il bis che il popolo bianco rosso ha siglato settimana scorsa con la vittoria del Carnevale numero 484. Ma insomma, stasera sarà una grande festa per il cuore rosso che dal primo pomeriggio inizierà i suoi festeggiamenti in paese, come spetta ogni anno al vincitore. "E’ una vittoria bellissima e sarà una festa che ci godremo perché vincere così, con i nostri rivali storici, non ha prezzo", aveva già avvisato il presidente Francesco Capecchi mentre abbracciava la coppa domenica passata. I cantieristi bianco rossi si ritroveranno alle 15 in punto al loro quartier generale, lì dove hanno messo in piedi, dopo tanti giorni di lavoro, il carro che ha ottenuto 20 punti dalla giuria. Erano stati tre i 5 ottenuti da la Bestia Dentro, l’allegoria messa su cartapesta della storia di Moby Dick, che convinto in pieno tre dei cinque giurati (il giornalista, lo scenografo e lo scultore); 3 invece i punti assegnati dallo pittore e 2 quelli dal critico d’arte.

Ma torniamo al programma di oggi. Dopo il ritrovo partirà un piccolo corteo per le strade del borgo foianese, con tanto di carretto mignon della Rificolonata e mordaci sfottò verso gli avversari. "Saranno circa in trecento i cantieristi che parteciperanno, i ragazzi sono davvero entusiasti! - ci dice Capecchi - alcuni di loro non avevano mai vinto e adesso vincono due volte di seguito: beh è qualcosa da provare". E poi ritrovo al punto ristoro in corso Vittorio Emanuele, qui coloro che parteciperanno potrebbero sfiorare gli 800, per un mangiare tutti insieme un panino con la porchetta e gustare la torta della vittoria. "Il segreto dei nostri ultimi successi? Il gruppo sicuramente ma anche la leadership che abbiamo da qualche anno grazie al nostro nuovo direttore artistico e al nostro nuovo pittore che ci hanno fatto fare il salto di qualità", rivela Capecchi.

Anche La Nazione celebrerà la vittoria di Bombolo con un maxi poster in omaggio nell’edizione di sabato 18 marzo.