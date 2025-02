Carnevale, festa insieme di nonni e nipoti

Nella mattinata di giovedì 27 febbraio, Foiano della Chiana, patria del Carnevale più antico d’Italia, ha vissuto un momento di autentica condivisione presso la RSA San Martino. Protagonisti dell’evento sono stati gli alunni delle classi quarta e quinta elementare della scuola "Galileo Galilei", che hanno celebrato il Giovedì Grasso insieme agli anziani ospiti della struttura, rafforzando un legame intergenerazionale nel segno della tradizione.

Alla mattinata hanno preso parte il Sindaco Jacopo Franci, l’Assessora al Sociale Elena Bigliazzi, il Presidente dell’Associazione Carnevale Andrea Capannelli, la Dirigente Scolastica Anna Bernardini e le referenti della RSA, Silvia Bucci e Monica Tanganelli.

L’incontro ha offerto l’occasione per ascoltare racconti e aneddoti legati al Carnevale, tramandati dagli anziani ai più piccoli, in un dialogo prezioso tra passato e presente. La festa è culminata con una gioiosa "coriandolata", che ha coinvolto tutti i presenti in un’atmosfera di allegria e partecipazione.

Un momento particolarmente significativo è stata la donazione di una speciale attrezzatura per la stimolazione fisica al reparto di fisioterapia della RSA, offerta dall’Associazione Carnevale come segno di gratitudine verso gli anziani ospiti, che ogni anno contribuiscono attivamente alla preparazione della manifestazione confezionando centinaia di piccoli pacchi di coriandoli, fondamentali per le celebrazioni domenicali.

A margine dell’incontro, il Sindaco Jacopo Franci ha tracciato un primo bilancio dell’edizione 2025 del Carnevale: "Siamo orgogliosi del livello artistico raggiunto dai nostri carri allegorici. Finora, oltre 50.000 persone hanno visitato Foiano nelle giornate del Carnevale, un successo che risuona in tutta Italia, con pullman e camper provenienti da ogni regione"