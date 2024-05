Carnevale estivo, due gli eventi. Tra party notturni e cene in piazza

Si sente già il profumo di Carnevale. Fermi, fermi, non stiamo correndo troppo: stiamo parlando delle serate estive nel paese di Re Giocondo che come ogni estate torneranno con una due giorni in cui l’atmosfera allegra e allegorica tornerà alla ribalta nel paese della Valdichiana. E allora, gli appuntamenti in programma sono due: venerdì 14 e sabato 15 giugno, tra poco più di un mese. Per il venerdì 14 il titolo della serata è "shine on-Glitter summer party". Torna così la classica e fantastica cena dei mille nella piazza dei cantieri, davanti agli uscioni dove ogni inverno i carri di cartapesta si palesano al pubblico di turisti e cantieristi. Qui verrà organizzata la partecipatissima cena che va sold out dopo pochi minuti che proseguirà con una festa tutta la notte con musica, bar e dj set. La locandina dell’evento è già sui social e sta rimbalzando di chat in chat. E poi il giorno dopo la festa vera e propria con la "notte di Giocondo" ad ingresso gratuito. Musica, giochi, spettacoli di danza, street food e divertimenti animeranno il paese fin dal pomeriggio, fino ad arrivare al super concerto in Piazza Matteotti con i Dj più famosi di Metempsicosi. Sarà anche la giornata per i giganti di cartapesta che torneranno per le vie del paese per l’ultima volta a mostrarsi al pubblico prima di archiviare completamente l’edizione 2024, quella che aveva visto salire al primo posto i Rustici con il loro carro Terapia d’Urto. Il tema scelto dai cantieristi di Re Giorgio aveva l’obiettivo di far riflettere sugli episodi di "imbecillità" che caratterizzano la storia dell’umanità. Una riflessione partorita nell’era di crisi constanti con sempre nuove emergenze, quella climatica, quella pandemica e quella umanitaria per citarne alcune. Per gli Azzurri, che si sono posizionati secondi, il tema scelto era stato "Autoritratto" che prendendo spunto dalla storia di Dorian Gray aveva proposto una riflessione sul tema dell’immagine. Al gradino più basso del podio si erano invece accodati, parimerito, sia i Nottambuli che Bombolo.Per i Nottambuli l’ispirazione era arrivata da Francesco Petrarca e dal suo Canzoniere con il tema del non ritorno e la paura di quello che verrà. Il titolo guarda caso era "Et non s’arresta una hora". Per Bombolo, detentori del titolo di carro più bello nel 2021 e 2022, il tris era sfumato. Il loro carro non aveva infatti convinto la giuria: si chiamava Metamorphosis e metteva al centro il rapporto tra l’uomo e l’arte.