Carnevale a San Giovanni. Tre sfilate con carri a tema e un evento speciale

Tre sfilate e un evento d’eccezione a metà marzo. E’ stata presentata ieri a San Giovanni l’edizione 2025 del Carnevale, che nella città di Masaccio rappresenta un’antica tradizione che si tramanda di padre in figlio. Quest’anno i protagonisti della festa più allegra dell’anno saranno tematiche affascinanti come il mare e il ghiaccio, con i tradizionali carri allegorici e tante sorprese. Alla presentazione il sindaco Vadi e l’assessore Franchi, Claudio Calamandrei per la Pro Loco, l’associazione carnevale storico sangiovannese rappresentata da Fulvia Butteri, Daniela Venturi, David Corsi e Giovanni Nannini, Paola Conti presidente dell’Accademia della Nunziata e Maria Farisei.

Le sfilate si terranno domenica 23 febbraio, il 2 e il 4 marzo. Il 16 marzo a San Giovanni arriverà poi il Carnevale dei Figli di Bocco. Il primo carro, dedicato a Nettuno, dio del mare, affascinerà con la sua potenza e i suoi temi acquatici. Il secondo carro, ispirato al magico mondo di Frozen, trasporterà i partecipanti nel regno di ghiaccio, con i suoi paesaggi incantati e cristallini. Infine, non poteva mancare un carro pensato per i più piccoli, con nuovi disegni e personaggi amati, che rallegreranno i cuori dei bambini.

"Questa è una delle manifestazioni più sentite della nostra città – hanno detto Vadi e Franchi - Ogni anno, questa festa riesce a coinvolgere tutti, grandi e piccoli, grazie alla sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo vive le tradizioni". "Il nostro Carnevale – le parole di Calamandrei - è da sempre un momento di grande partecipazione e di condivisione per tutti noi. Quest’edizione, con i suoi carri allegorici e le parate in maschera, promette di essere memorabile".

Per aggiungere ancora più magia, anche quest’anno sarà presente il trenino che accompagnerà grandi e piccini in viaggio nel cuore della festa. La colonna sonora del Carnevale sarà affidata alla "Premiata Filarmonica Monterosso di Terricciola" nella prima domenica e alla "Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia" nella seconda. Il martedì largo a Roby J e Katiuscia Merli: dai brani ‘70-‘80 fino ai tormentoni del momento, tutta la musica mixata live in video. Ci sarà anche la partecipazione delle palestre H901 e Harmony, che sfileranno per il corso aggiungendo un tocco di energia e spettacolarità alla manifestazione.

"La nostra neonata associazione prende il testimone della società del Carnevale – ha detto Butteri - per portare avanti una tradizione che affonda le sue radici nella nostra storia e che ogni anno sappiamo arricchire con nuove idee e nuove emozioni".