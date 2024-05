Arezzo, 13 maggio 2024 – Carlo Municchi è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud. Aretino, classe 1994, Carlo è Amministratore Unico di Concreta srl, tra le prime realtà di produttori italiani di cucine.

Municchi, già Delegato Regionale dei Giovani Imprenditori Toscani e componente della Commissione Affari Internazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria, succede a Maria Claudia Sanarelli, Operation Director Knitwear del Gruppo Florence e Consigliere Generale di Confindustria.

Il programma del neo Presidente Municchi, che guiderà il Gruppo per il prossimo triennio, è incentrato sulla promozione del networking tra giovani imprenditori, attività di formazione imprenditoriale e incentivazione e sviluppo dell’etica.

“Il programma ha l’obiettivo di supportare i giovani imprenditori di fronte alle sfide del mercato attuale, mettendo a disposizione strumenti, risorse e opportunità per innovare, crescere e tessere reti professionali - ha detto Municchi – il fine è quello di creare un ecosistema di supporto per i leader di domani, agendo come catalizzatore per l’innovazione e lo sviluppo, sia personale che professionale”.

Insieme a Municchi, l’Assemblea del nuovo Gruppo ha eletto i due Vice Presidenti Elena Pianigiani (RadioSiena TV srl di Siena) e Martina Cioni (Elmu srl di Grosseto) e i Consiglieri: Angelica Anselmi (Chimera Gold srl di Arezzo), Andrea Bartolomeo (Brt Industrial Service srl di Monteriggioni SI), Mattia e Tobia Cecconi (Unibloc srl di Poggibonsi SI), Alessandro Corina (Alessandro Corina Interior and Design Studio di Grosseto), Giacomo Cretella (Swipetap srl di Arezzo), Stefano Ferretti (Elettromeccanica Moderna di Grosseto), Ernest Lami (Textura spa di Catiglion Fibocchi AR), Andrea Mazzini (Ars Automation srl di Arezzo), Claudio Migliorini (2Zero Projects di Grosseto), Davide Ralli (Appare srl di Arezzo), Maria Claudia e Maria Elena Sanarelli (Mely’s Maglieria srl Gruppo Florence di Arezzo) e Niccolò Tizzanini (Lam Ambiente srl di Chiusi della Verna AR).

All’Assemblea elettiva hanno preso parte anche il Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano, i Vice Presidenti Nazionali Eleonora Anselmi e Francesco Fumagalli (entrambi aretini) ed il Presidente Regionale Stefano Luccisano.