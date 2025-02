Carenza di personale alla Gruccia. Scontro Vadi-Scarnicci in consiglio

"Tuoni e fulmini" nell’ultimo consiglio comunale di San Giovanni, con un durissimo scontro verbale tra il sindaco Valentina Vadi e la consigliera del gruppo San Giovanni Civica Stella Scarnicci. Argomento del contendere, la sanità, e in particolare la situazione all’interno dell’ospedale della Gruccia. Il gruppo di minoranza, con una interrogazione, ha sottolineato la grave carenza di personale medico e infermieristico all’interno del presidio, la mancata apertura del nuovo pronto soccorso, le lunghe attese per i pazienti e le condizioni di lavoro estreme per gli operatori sanitari.

La replica è stata affidata a Vadi, che ricopre anche la carica di presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Dopo aver ironizzato ("Finalmente dopo otto mesi vi accorgete che c’è un ospedale..."), ha posto seri dubbi sugli obiettivi dell’interrogazione. "Credo che il vostro scopo sia esclusivamente quello di attaccare la presidente della Conferenza dei Sindaci, ovvero la sottoscritta - ha detto Vadi - E si evince da un vostro comunicato uscito sulla stampa alcuni giorni fa, nel quale mi accusate di fare passerelle natalizie e riunioni vuote e inconcludenti sul tema della sanità. Questi temi oggetto dell’interrogazione, tra l’altro, sono già stati tutti trattati e affrontati in una interlocuzione diretta con l’azienda sanitaria da parte della Conferenza dei Sindaci. Il tema della risorse umane e della strumentazione tecnica è reale – ha concluso Vadi - ma si può parlare di una implementazione solo se e quando sarà aumentato il fondo sanitario nazionale, che questo governo di destra sta depauperando anno dopo anno".

Ha letto poi, sui social, un post sull’argomento sanità da parte del segretario di San Giovanni Civica Claudio Lalli che ha accusato duramente il sistema nel quale si muove il Pd, tra "soldi, potere e clientele". Con la controreplica di Stella Scarnicci si sono alzati ulteriormente i toni. "Questo intervento del sindaco ci lascia basiti - ha detto la consigliera - E’ stato un divagare, attaccandosi a commenti social che Vadi ha sempre considerato semplice dialettica politica. Non abbiamo avuto nessuna risposta concreta. Le divagazioni politiche non ci interessano. Noi non siamo nè a favore del governo nazionale, nè del Pd. Guardiamo un dato di fatto. Quello della carenza di personale, tra l’altro, non è un problema di ora, ma si trascina da anni. Lei è tenuta, dal suo dovere istituzionale, a rispondere ad una consigliera. Il suo ruolo, evidentemente, non lo esercita come dovrebbe", ha concluso Scarnicci, rivolgendosi alla presidente della Conferenza dei Sindaci.

Marco Corsi