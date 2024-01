Carbini coordinatore. Liste Civiche

Torna ufficialmente in campo Francesco Carbini, che ha assunto un nuovo ruolo in vista delle elezioni amministrative del giugno prossimo. Sarà infatti coordinatore delle liste civiche sangiovannesi. La notizia è stata ufficializzata ieri mattina, durante un incontro che i civici hanno organizzato nella nuova sede di corso Italia. Carbini, che si era presentato come candidato sindaco alle ultime due tornate elettorali, arrivando al ballottaggio prima con Maurizio Viligiardi e poi con Valentina Vadi, guiderà quindi la squadra che si presenterà al voto. "Credo sia significativo che Francesco abbia dato la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo - ha detto il segretario del gruppo Claudio Lalli - Con la sua competenza, la sua rete di contatti e il suo bagaglio straordinario raccolto in 14 anni si mette di nuovo al servizio della nostra città e lo fa con libertà ed amore. E’ una figura preziosa che compone un altro tassello fondamentale della nostra squadra". Le liste civiche si sono poi soffermate sul bilancio di previsione, approvato nella ultima seduta del 2023 dal consiglio comunale. "Non ci convince e non convince molto, nè tecnicamente, nè contabilmente, nemmeno l’organo di revisione, nonostante il parere positivo - ha detto Carbini - C’è una mancanza di programmazione e questo ci preoccupa anche in vista dell’arrivo dei fondi Pnnr. Mancando la programmazione manca quindi anche una visione politica per la città". Nessuna novità invece sul nome del candidato sindaco. La sensazione è che la situazione sia ancora in divenire e una decisione in merito non sia stata ancora presa.