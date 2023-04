Caracciolo ad Arezzo spiega gli scenari internazionali di geopolitica

Una giornata per conoscere e comprendere gli attuali scenari internazionali di geopolitica. A parlarne sarà Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes, che oggi sarà relatore di un doppio incontro mattutino con gli studenti e pomeridiano con la cittadinanza dove verranno affrontate tematiche di stretta attualità a partire dai conflitti in corso, dalle gerarchie tra potenze e dall’instabilità dei rapporti tra stati. L’evento, dal titolo "Il mondo di fronte a nuovi e importanti cambiamenti degli equilibri geopolitici: cosa attende l’umanità?", è promosso dalle Acli di Arezzo all’interno della prima edizione dell’Acli Life Festival con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dell’Associazione Castelsecco, facendo inoltre affidamento sui patrocini di Comune di Arezzo e Provincia di Arezzo.

L’appuntamento aperto alla libera partecipazione della cittadinanza sarà alle 17 al teatro "Pietro Aretino" di via Bicchieraia, con Caracciolo che dialogherà con il giornalista quirinalista Nicola Graziani e con il vicepresidente della Federazione Internazionale delle Acli Matteo Bracciali. Un momento specifico per le giovani generazioni sarà invece previsto per le 11 in Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo quando il direttore di Limes risponderà alle domande degli studenti del Liceo Scientifico "Redi", del Liceo "Vittorio Colonna" e del Liceo Classico e Musicale "Petrarca". A moderare e a coordinare questo incontro saranno lo stesso Bracciali e il dirigente scolastico del Liceo "Vittorio Colonna" Maurizio Gatteschi.

Questa giornata permetterà di conoscere gli attuali scenari geopolitici attraverso lo sguardo e le conoscenze di uno tra i massimi esperti italiani in materia: docente universitario e giornalista, nel 1993, ha dato il via alla rivista Limes dove vengono trattati i grandi temi di attualità internazionale, politica estera e economia attraverso la collaborazione con studiosi, saggisti, accademici, scienziati e politici.