"Carabinieri e telecamere per i furti"

"L’ausilio della tecnologia si è rivelato ancora una volta necessario, abbinato alla professionalità degli operatori di pubblica sicurezza, per contrastare delinquenti, ladri e malviventi".

Così Alessandro Rivi, assessore alla sicurezza di Palazzo delle Laudi, in merito alla recente operazione dei Carabinieri di Sansepolcro che ha permesso l’arresto di una banda autrice di furti agli esercizi commerciali del territorio. "Voglio in primis elogiare l’operato dell’Arma, e più in generale di tutte le forze dell’ordine - dichiara l’assessore Rivi - riconoscendo il loro impegno costante anche e soprattutto in questi periodi, nei quali reati come i furti, negli esercizi commerciali e negli appartamenti, tornano purtroppo attuali.

L’operazione portata a termine dimostra come il personale delle forze dell’ordine sia pronto, professionale e ben organizzato per contrastare i fenomeni criminosi.

"La nostra infrastruttura di lettura targhe dei veicoli installata e gestita dal Comune di Sansepolcro si manifesta una volta di più come efficace e necessario strumento in situazioni come questa"

