Cappelli fuori dai giochi. Sei turni di squalifica

Dovrà restare fuori sei turni Alessandro Cappelli, allenatore dell’Atletico Valdambra, formazione di Terza categoria, reo scorrendo il bollettino della Lnd di aver rivolto una "frase irriguardosa di lieve entità nei confronti del direttore di gara" e alla notifica del provvedimento offendeva nuovamente l’arbitro. Squalifica di un anno invece nel campionato Juniores per un calciatore della Castelnuovese. "Nel corso di un’azione di gioco - si legge nel bollettino - mentre il direttore di gara stava rientrando di scatto dall’area di rigore avversaria verso il centrocampo, tentava di sgambettarlo allungando il piede, con azione non connotata da volontaria aggressività, colpendolo al malleolo destro, senza farlo cadere e provocandogli solo momentaneo dolore". L’arbitro non riportava alcuna conseguenza fisica ma ecco un anno di squalifica.