Cappella Bacci. Arrivano le audio-guide per gli affreschi di Piero A Arezzo, 90 audioguide in 5 lingue sono ora disponibili per i visitatori della Basilica di San Francesco, arricchendo l'esperienza della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. Un servizio a 3 euro che promuove la valorizzazione del sito grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour e la Direzione regionale Musei nazionali della Toscana.