Capolona, cena d’estate per la rsa “Boschi” per una barella doccia idraulica

Arezzo, 23 luglio 2024 – La RSA “Boschi” di Subbiano è una realtà, che puo’ ospitare sino a 25 ospiti, a cui le comunità tengono molto, perché rappresenta, per tutta la popolazione, una parte della comunità che ha contribuito a costruire la nostra società, che è parte della storia di un territorio , e qualche tempo fa dagli operatori della RSA era arrivato un appello di aiuto, perché la barella doccia idraulica, che permette un lavaggio completo ad un paziente allettato in totale sicurezza, non poteva più essere usata per il deterioramento.

L’appello è stato subito raccolto dalla Misericordia di Subbiano che ha coinvolto la Proloco il Ponte di Capolona, ed insieme hanno progettato la prima “ Cena d’Estate per la RSA Boschi” che ha un duplice scopo. Moreno Sensi ,volontario della Misericordia di Subbiano.

“Questa cena nasce da una doppia necessità, la prima è il reperimento fondi per acquistare una nuova barella doccia idraulica, la seconda è quella di portare fuori dalla loro casa, che è la RSA “Boschi”, i nostri “vecchietti” facendogli vivere una serata di festa con una cena, canti e balli, perchè alcuni di loro sono in gran forma “ Ilenia Montagni, Governatore della Confraternita della Misericordia di Subbiano: “Quando si parla di feste e di cene noi, come Misericordia, non riusciamo a fare tutto da soli e questa volta , ma come spesso capita, abbiamo chiesto aiuto alla Proloco “Il Ponte” di Capolona e il Presidente Mauro Marzi non ha esitato ad accordarci l’aiuto richiesto e insieme a tutti i suoi collaboratori ha organizzato l’evento” Moreno Sensi.

“Ora abbiamo bisogno che la comunità partecipi perché con questa cena dobbiamo raccogliere il denaro necessario per l’acquisto della barella doccia idraulica nuova, che permette alle persone che non possono muoversi dal letto di farsi un bagno quasi normale, cosa che risolve molti problemi di pelle e ferite da decupito.

Ma abbiamo bisogno di partecipazione perché alla cena , grazie alla disponibilità delle operatrici e degli operatori della RSA, saranno presenti gli ospiti della “Boschi” , che hanno bisogno di ritrovarsi insieme alla gente del paese, di parlare, di salutare, di ricordare, di ridere” Conclude infine il Governatore della Misericordia di Subbiano Ilenia Montagni: ” Ci teniamo a dire che il merito come sempre è di tante Associazioni e gruppi che lavorano insieme per costruire qualcosa di bello e la festa con cena del 27 Luglio è resa possibile grazie anche all’aiuto costante del gruppo “ Camminatori del mercoledì”.”