Capodanno a Montevarchi e San Giovanni. Tanta gente in piazza

Arezzo, 02 gennaio 2025 – È stato un successo straordinario con migliaia di persone che hanno affollato la centralissima piazza Cavour per attendere l'arrivo del nuovo anno. Ieri sera a San Giovanni ha festeggiato San Silvestro e Capodanno con una grande festa che si è tenuta nel centro storico, attorno alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che naturalmente era in funzione, e all'albero di Natale. Il concerto degli Stranobakkano, gruppo valdarnese coinvolgente, ha fatto ballare e saltare tutti. Allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini hanno alzato i "calici" con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con il circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. Presenti postazioni di food and beverage con il truck di Dario Cecchini e il banco del locale W.I.P. - Work In Progress di Terranuova Bracciolini. Insomma è stata una splendida serata per celebrare l'arrivo di un anno che si spera ricco di serenità per tutti.

Anche Montevarchi ha fatto il bis. Dopo il grande successo dello scorso anno, quando più di 3000 persone presero d'assalto il cuore della città per festeggiare il Capodanno, la notte scorsa tantissime persone si sono riversate nella centralissima piazza Varchi per attendere l'arrivo del nuovo anno tra musica, coriandoli e tanta allegria. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la discoteca Strix Mulino di Figline, ha regalato una serata di musica, luci e intrattenimento per grandi e piccoli, e a mezzanotte è stato possibile brindare insieme con lo spumante offerto, per il secondo anno, dalla Conad. Insomma, il capodanno in piazza Varchi ha rappresentato ancora una volta un momento speciale per condividere insieme l'inizio del 2025 con musica, divertimento e serenità. Solo da qualche anno Montevarchi ha ripreso solo da qualche anno la tradizione di festeggiare San Silvestro in piazza e i risultati sono stati decisamente incoraggianti. Risultati che spingeranno l'amministrazione comunale a proseguire in questa direzione. Insomma, è stato un fine anno di divertimento per migliaia di valdarnesi. C’è voglia di stare insieme e di festeggiare eventi importanti come la notte di San Silvestro. Dopo il periodo terribile del covid, la gente vuole uscire e brindare. A questo punto non resta che aspettare il capodanno del…2026.