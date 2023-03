Capitale delle rievocazioni storiche Aria di Saracino in piazza Grande

La città della Giostra del Saracino ospita tutte le rievocazioni storiche della Toscana e si prepara a un fine settimana col centro blindato. Domani a tutto ciò si somma anche il ritorno della fiera dei Fiori per la Santissima Annunziata. Per tre giorni, da oggi a domenica, Arezzo sarà al centro degli eventi del Capodanno dell’Annunciazione. Celebrazioni volute dal governatore della Regione Giani intorno al giorno in cui, fino al 1749, la Toscana faceva iniziare il nuovo anno. Nel 2015 il Consiglio Regionale ha deciso di celebrare questa antica consuetudine con eventi che coinvolgessero il mondo della rievocazione storica. Anno scorso Firenze ha ospitato la parata di molti gruppi storici provenienti da ogni provincia, quest’anno è stata scelta Arezzo per la prima edizione fuori capoluogo. Il programma degli appuntamenti che scandiranno la tre giorni è vastissimo ed è fatto di incontri, collaterali, passeggiate e sfilate.

Tra gli eventi principali, quelli che blinderanno le vie del centro da oggi a domenica, ci sono le sfilate dei cortei storici. Il primo appuntamento coi figuranti è per stasera alle 19,30 in piazza Grande col saluto della Giostra del Saracino alla delegazione del Capodanno. Si esibiranno Musici e Sbandieratori e le vie intorno a piazza Vasari, piaggia San Martino; via Seteria; Borgunto, via Vasari e via Pellicceria, saranno off limits dalle 18 alle 21. Domani il clou con il grande Corteo del Capodanno dell’Annunciazione che parte alle 16,15 da via Roma, poi sfilata per le vie del centro. Alle 17.30 lo schieramento finale delle rappresentative sarà sul sagrato della Cattedrale lungo via Ricasoli, alle 18 in piazza della Libertà saluti istituzionali.

Per storicizzare l’evento è stata realizzata una medaglia celebrativa che sarà consegnata a tutti i gruppi storici della Toscana che arriveranno ad Arezzo oltre all’annullo filatelico che, una volta terminato il periodo di utilizzo da parte di Poste Italiane, entrerà a far parte del Museo Storico della Comunicazione.

"Parte da Arezzo il ‘’viaggio’’ tra le province della Toscana del Capodanno dell’Annunciazione, e la città si è preparata al meglio per accogliere e valorizzare lo straordinario patrimonio di tradizioni di cui è ricca la nostra regione" ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi.

