Capanno va a fuoco. Danni alla struttura

Fumo, cenere, lingue di fuoco alte come alberi. Ha destato preoccupazione l’incendio che si è sviluppato giovedì sera a Terranuova nelle vicinanze dell’abitato del capoluogo, dove ad andare a fuoco è stato un annesso agricolo. Attorno alle 21 un forte odore di bruciato ha iniziato a propagarsi nella zona residenziale attorno alla palestra Salus e allo stadio Matteini. Un capanno che si trova lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese, in prossimità della rotonda di Paperina, stava iniziando ad essere avvolto dalle fiamme.

L’incendio che si è sviluppato lungo la circonvallazione è stato immediatamente segnalato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi, che in pochi minuti si sono precipitati a sirene spiegate sul posto con più mezzi, al fine di domare le fiamme che illuminavano la notte. Dopo aver messo in azione gli idranti, i pompieri hanno rinvenuto all’interno del capanno un trattore che non ha subito danni. Danni che invece ha riportato la struttura. Nei pressi dell’annesso agricolo c’erano anche alcuni animali, che fortunatamente sono stati tratti in salvo.

In base agli accertamenti e ai rilievi compiuti dai pompieri il rogo, visibile fino dal centro paese, sarebbe stato causato da un corto circuito. Nel giro di poche ore i vigili del fuoco sono riusciti a bonificare l’area dopo aver spento le fiamme che rischiavano di propagarsi fino alla vicina strada provinciale, a quell’ora ancora percorsa da numerosi veicoli in entrambi i sensi di marcia.

Un altro incendio per corto circuito si è verificato soltanto pochi giorni fa a Mercatale, frazione di Bucine. In quel caso ad andare a fuoco è stata una villetta unifamiliare su due piani, con il proprietario trasportato alla Gruccia per aver respirato fumo. A scatenare il rogo una stufa elettrica rimasta accesa per tutta la notte.