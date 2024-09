Cantieri, le date della nuova città. Al capolinea Baldaccio e area Mazzi. Così le piazze e i giardini Porcinai

Sono una ventina i cantieri aperti, alcune opere finanziati dal Comune, altri con fondi Pnrr. Dietro le transenne interventi di vario tipo: da lavori strutturali, a quelli di miglioramento "scaccia degrado". "Il 2024 è un anno che ha posto grande attenzione alla riqualificazione di immobili e spazi di edilizia scolastica" spiega l’assessore Alessandro Casi. Ecco la mappa. Il focus sulle grandi opere in Via Fiorentina e via Filzi nella seconda parte della nostra inchiesta.

Palazzina Comando Cadorna Terminata la demolizione. I lavori ultimati entro l’inizio della scuola. Seguirà la verifica bellica del sottosuolo, a ottobre la realizzazione della fondazioni e l’inizio della struttura. Cronoprogramma mantenuto e costo intorno ai 5 milioni.

Palazzina Cadorna: restauro

È concluso terminato lotto 1. Procede il lotto 2: finito l’ultimo piano, è iniziata la sostituzione degli infissi degli altri due piani dove si trova l’istituto Cesalpino I lavori si interromperanno con l’inizio della scuola, per non interferire con le lezioni, e, come da cronoprogramma, riprenderanno la prossima estate. Costo del secondo lotto: 2 milioni 900 mila euro.

Mura Gioco del Pallone

Operazione da 1 miliardo è terminato. "Stanno smontando il ponteggio, resta un intervento solo nella parte centrale" spiega Casi.

Mura Poggio del Sole

Parte alta della mura lato via Pier della Francesca, termine previsto: primavera. Di pari passo vanno avanti i lavori (Pnrr) sulle mura lato via Fra’ Guittone. Fase finale per l’intervento sui bastione lato via Petrarca. Sarà concluso a primavera il lato verso piazza della Repubblica.

San Clemente-San Lorentino. Terminata la demolizione della vecchia palestra, si sta procedendo alla sistemazione dell’area verde. Da questa settimana recintata l’area del cantiere per la sistemazione come da progetto. Termine lavori: fine 2025, per un costo di 1 milione.

Asilo via Colombo

Intervento dan milione. Finite le fondazioni, presto inizio dello scheletro della struttura, che aprirà nel 2025-2026.

Piazza Giotto

I lavori di riqualificazione procedono spediti. Siamo alla realizzazione delle aiuole e poi via alla pavimentazione. Costo: 1 milione 500mila euro dal Pnrr e 23mila dal Comune.

Piazza Saione

È in corso la modifica del progetto così come deciso coi residenti. Fine lavori nel 2026.

Tunnel Baldaccio

Sono rimaste opere di finitura che termineranno a ottobre. Ultimata la rotatoria dei Carabinieri.

Giardini Porcinai

Per quanto riguarda la prima parte, ad agosto realizzati i cordoli laterali su viale Michelangelo e via Spinello; ora l’intervento è nella parte verde, poi si passerà alla pavimentazione. Termine? Novembre-dicembre.

Rotatoria S.Maria della Grazie

In fase di ultimazione. Nuove Acque è al lavoro sull’impianto di smaltimento per snellire il collettore del Giotto. Tra due settimane l’asfaltatura lato chiesa, seguirà l’apertura al traffico prevista tra ottobre e novembre. Sarà la volta dell’intervento sull’altro lato. Costo: 600mila euro.

Via Calamandrei

Firmato il contratto per opere di asfaltatura, tra fine settembre e ottobre, in notturna.

Piste ciclabili

Da ieri e fino a lunedì, lavori di collegamento tra Obi e via Bologna. Due giorni di lavori in notturna per passare sotto la ferrovia.