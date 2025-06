Cantiere di via Fiorentina, si cerca l’intesa. Vertice tra Comune e associazioni di categoria

AREZZOUn incontro per stabilire la calendarizzazione di una serie di appuntamenti finalizzati all’aggiornamento dei vari step del cantiere di via Fiorentina. Si è tenuto ieri tra il vicesindaco Lucia Tanti, l’assessore Marco Sacchetti e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, richiesto congiuntamente dalle associazioni a seguito della riunione del 15 maggio scorso. Un incontro che ha rappresentato un momento importante di confronto e condivisione sui lavori in corso, con l’obiettivo di illustrare tempistiche, modalità di realizzazione dell’opera e, soprattutto, individuare insieme azioni concrete per limitare i disagi a carico di commercianti, artigiani e clienti durante il periodo dei cantieri. L’Amministrazione ha accolto positivamente la proposta di istituire un tavolo permanente di confronto; sarà composto da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, tecnici, delegati delle associazioni di categoria e una rappresentanza degli operatori economici della zona. Un presidio costante che permetterà di monitorare l’avanzamento dei lavori. "Il dialogo con le categorie economiche è per noi una priorità – dichiarano il vicesindaco Tanti e l’assessore Sacchetti – e siamo consapevoli di quanto sia importante accompagnare interventi pubblici di rilievo con un percorso condiviso, che metta al centro le esigenze delle attività commerciali e artigianali del territorio". "Siamo soddisfatti" così i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna "per la disponibilità dimostrata dal Comune. Il cantiere di via Fiorentina preoccupa le attività economiche della zona per la durata e la complessità dell’opera".