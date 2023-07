Cani e gatti abbandonati, torna l’emergenza E le adozioni ora vanno al rallentatore

AREZZO

Con l’estate si torna a parlare di abbandoni. Nel canile comunale sono moltissimi i cani che aspettano di trovare una casa, ma quest’anno sono soprattutto i gatti ad essere stati abbandonati. Partiamo da una buona notizia. Due dei sette cuccioli abbandonati a giugno nei campi adiacenti al casello di Battifolle, sono stati adottati. "Un trand, quello dell’abbandono di cucciolate, che rimane costante" spiega Alessandra Capogreco, presidente dell’Enpa aretina. "Sono abbandoni di periferia, su cui abbiamo meno controllo, e spesso nei caselli autostradali". Se due cuccioli sono stati adottai, un altro, un meticcio di 5 mesi a cui è stato dato il nome di Giocacchino, è stato trovato vagabondare sul raccordo con una corda al collo, senza chip e con molta molta sete".

E poi ci sono loro, i mici, di cui il canile è strapieno. "Il periodo degli abbandoni è tra maggio e settembre, quest’anno la situazione è critica. Le adozioni vanno a rallentatore e noi non siamo più in grado di accoglierne altri" continua la presidente. "La raccomandazione è quella di non strappare i cuccioli alle mamme prima dei tre mesi. Rispettiamoli,poi sarà il momento di sterilizzarle. Il canile vanta una stanza di degenza dove vengono accuditi i gatti prima e dopo la sterilizzazione".