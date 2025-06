Campus per bimbi. Arte e divertimento

Un’opportunità unica per far trascorrere ai bambini dai 6 ai 10 anni qualche momento diverso dalla solita routine, ora poi che le scuole hanno definitivamente chiuso i battenti. Arte, creatività e storia per un’estate speciale nei musei di San Giovanni, più precisamente al Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea all’interno di cui contesto sarà possibile vivere il "Summer Camp al Museo", nient’altro che un’esperienza tutta nuova della durata di quattro settimane all’insegna della scoperta, della creatività e della conoscenza. Durante questo singolare campo, infatti, tutti i partecipanti saranno coinvolti in atelier creativi e laboratori artistici grazie ai quali potranno riscoprire il territorio, la sua storia e l’immenso patrimonio culturale.

Ore decisamente atipiche da tante altre, dai soliti camp sportivi a esempio, che porteranno a vivere un’esperienza formativa e divertente, pensata appositamente per far conoscere ai più piccoli la ricchezza artistica presente nel territorio comunale di San Giovanni in modo attivo e coinvolgente per poter crescere e, al tempo stesso, imparare e divertirsi tra arte e cultura, col vantaggio di vivere a pochissimi chilometri da città che fanno di questi precisi aspetti una delle loro attrazioni principali con tanti turisti che, soprattutto di questi periodi, arrivano da tutto il mondo per ammirarne le bellezze artistiche. Come detto sono quattro le settimane durante le quali si potrà vivere questo evento: da oggi al 13 giugno, dal 16 al 20 giugno, dal 1° al 5 settembre e dall’8 al 12 settembre che costituiranno i giorni finali del tutto prima del definitivo rientro tra i banchi di scuola. L’orario di permanenza sarà dalle 8.30/9 fino alle 16.30. I costi: 100 euro a settimana per ciascun bambino con sconto del 10% per i soci Unicoop Firenze. Il pranzo non è incluso. Il campus prevede un numero minimo di 6 e massimo di 10 partecipanti per ogni settimana. Per tutte le info si può interpellare il Museo delle Terre Nuove (Palazzo d’Arnolfo – Piazza Cavour) allo 055 9126213 o tramite mail a [email protected] o Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea in Corso Italia allo 055 9126168 o per mail a [email protected].

Massimo Bagiardi