Campus e festival: InDanza&InArte raddoppia il format

Arezzo, 15 aprile 2024 – InDanza&InArte raddoppia. Il campus di danza della città di Arezzo si appresta a rinnovare il proprio format e, giunto alla dodicesima edizione, verrà eccezionalmente arricchito dall’organizzazione di un vero e proprio festival che permetterà di assistere agli spettacoli di compagnie e danzatori di spessore internazionale.

La rassegna, promossa dall’associazione Progetti Per La Danza con il patrocinio della Fondazione Arezzo Intour e della Fondazione Guido D’Arezzo e con il sostegno dell’azienda Safimet, è in programma da sabato 20 a domenica 28 luglio e verrà scandita da un intenso calendario di iniziative volte a promuovere la formazione, l’educazione e la valorizzazione dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme.

Il programma prevederà le lezioni in tutte le discipline della danza, la consegna di borse di studio per accademie e l’audizione per il secondo anno del progetto CAB - Collettivo Arezzo Ballet. Tra le iniziative di spettacolo rientrerà una serata di suggestioni e di emozioni fissata per venerdì 26 luglio alla Fortezza Medicea con la compagnia EleinaD dove l’eleganza della danza si unirà alla forza del physical theatre in una scenografia costruita con tessuti e teli bianchi che diventeranno parte integrante delle esibizioni.

Questo appuntamento vedrà la partecipazione anche del neonato CAB - Collettivo Arezzo Ballet, la formazione che riunisce una selezione di ballerini e ballerine da tutta Italia a cui l’associazione Progetti Per La Danza sta proponendo un percorso di crescita professionale che conoscerà una tappa importante proprio nel corso di InDanza&InArte dove, oltre all’esibizione, verrà previsto anche un workshop insieme agli stessi artisti di EleinaD.

Questo spettacolo andrà a completare l’ormai consolidata proposta del campus che riunirà allievi di scuole di tutta la penisola per proporre un programma intensivo di lezioni di specializzazione nei diversi stili della danza tenuti da alcuni dei più noti insegnanti e coreografi del panorama nazionale e internazionale, andando così a offrire occasioni di perfezionamento delle capacità individuali per sostenere una futura carriera artistica e professionale.

In quest’ottica, InDanza&InArte sarà arricchito da un programma di audizioni finalizzate a favorire la formazione continua attraverso l’ingresso in compagnie o la partecipazione a concorsi, mentre la conclusione del campus sarà scandita dal conferimento di borse di studio per prevedere nuove occasioni di perfezionamento per gli allievi maggiormente meritevoli in termini di impegno e talento.

Un ulteriore momento di spettacolo è in calendario domenica 28 luglio al teatro Petrarca quando i partecipanti avranno l’occasione di esibirsi di fronte al pubblico come forma di restituzione di quanto vissuto nel corso della settimana.

La finalità artistica e formativa perseguita dalla Progetti Per La Danza attraverso InDanza&InArte sarà affiancata anche da una finalità turistica, con gli allievi che verranno accompagnati alla scoperta del territorio tra visite guidate, incontri con realtà locali e presenza agli eventi dell’estate aretina.

«InDanza&InArte si appresta a vivere un deciso passo in avanti - commenta Anna Pagano, presidente della Progetti Per La Danza, - perché finora era un campus di richiamo per la formazione di giovani allievi e giovani allieve provenienti tutta la penisola, mentre ora diventerà anche un festival aperto alla cittadinanza che farà affidamento su compagnie di livello per promuovere serate dedicate alla bellezza della danza che andranno ad arricchire l’estate di eventi di Arezzo».