Campo da golf a 18 buche di Cavriglia. A ottobre la fine dei lavori da 2 milioni

di Marco CorsiCAVRIGLIAProcedono speditamente i lavori per la trasformazione a 18 buche del campo da golf di Cavriglia. Diventerà un green internazionale al servizio anche dei molti turisti che gravitano in zona e potrà ospitare competizioni mondiali. Si materializza così un intervento che farà del centro green valdarnese uno degli impianti top a livello nazionale. Il punto della situazione è stato fatto direttamente dal sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. L’investimento supera i 2,2 milioni di euro, fondi PNNR. La modellazione del terreno, una fase fondamentale che comprende anche l’installazione del sistema di irrigazione, è ormai quasi completata. Si tratta di un passaggio tecnico delicato che definisce non solo la conformazione del campo, ma anche le condizioni ideali per il mantenimento del manto erboso, elemento essenziale per la qualità del gioco. Parallelamente, sono state avviate le opere relative alle strutture principali del complesso: la clubhouse, cuore logistico e punto di accoglienza per i futuri golfisti, e il magazzino, fondamentale per il rimessaggio delle attrezzature e la gestione tecnica del campo. Entrambi gli edifici sono attualmente in fase di realizzazione, a conferma del buon andamento generale del cantiere. Secondo quanto programmato, i lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di ottobre. A quel punto, sarà necessario attendere ancora alcuni mesi per consentire all’erba del campo di radicarsi adeguatamente: un processo naturale e indispensabile per garantire la qualità del tappeto erboso, che sarà pronto per essere calpestato solo con l’arrivo della primavera. Va sottolineato che il cronoprogramma originario fissava la conclusione dei lavori per marzo 2026. Prende forma quindi un progetto che punta a valorizzare ulteriormente l’offerta sportiva e turistica del territorio. Assieme alla realizzazione delle sei buche e al restyling della Club House, sono previste opere connesse, tra cui una nuova viabilità di accesso, con la rotatoria di ingresso tra Cavriglia e il Neri che renderà fluida la circolazione verso il campo e verso l’area nella quale è previsto uno degli accessi secondari al futuro Parco dello Sport.E’ stata la Federazione italiana golf a scegliere la struttura di Cavriglia per investire risorse arrivate poi grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza. Il campo da golf sorge in località Valle al Pero, nei pressi dei circuiti di Bellosguardo in direzione del lago di Castelnuovo. L’obiettivo di questi investimenti non è solo quello di avvicinare sempre più persone ad uno sport che, a torto, è definito elitario, ma valorizzare un’area di grande importanza, che sarà collegata anche al futuro Parco dello Sport.