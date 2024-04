“Camminando per il Valdarno”. Iniziativa della sezione soci Coop di San Giovanni

Arezzo, 26 aprile 2024 – "Camminando per il Valdarno". Questa l'iniziativa in programma il 19 maggio prossimo dalla sezione soci Coop di San Giovanni in collaborazione con l'Associazione Valdarnese Amici del Diabete e i Veterani Sportivi sezione Ezio Bianchi. A partire dalle 8,30 una passeggiata da San Giovanni e Renacci, con visita delle Balze. Il ritrovo è nei pressi del ponte Pertini, lungo la Pineta davanti all'Hotel Bianca. Una volta arrivati alla fattoria di Renacci, ci sarà la misurazione glicemia e della pressione. La camminata proseguirà poi per Santa Maria, dove al Circolo Acli ci sarà un pranzo con specialità locali. Il percorso, di circa 9 km, si snoda sul territorio della fattoria di Renacci esclusivamente autorizzato per i partecipanti. Il tracciato è semplice; sono comunque consigliate scarpe da trakking e la salita è minima. .