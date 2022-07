Camion si ribalta in A1, autostrada chiusa

Arezzo, 30 luglio 2022 - Incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Monte San Savino, nel comune Civitella Val di Chiana, direzione sud al km 363. Questa mattina attorno alle 8 un autotreno carico di gomme si è ribaltato andando a finire nell'altra carreggiata.

L’autista, un uomo di 26 anni di Napoli, è stato soccorso e trasportato al San Donato di Arezzo in codice giallo. Il conducente all'arrivo della squadra era già uscito in autonomia dall’abitacolo.

Intervenuti sul posto automedica, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, Vigili del fuoco del comando di Arezzo e Polizia. I Vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo pesante, hanno liberato la corsia di emergenza e parte della corsia di marcia per permettere di far defluire la circolazione. Restrizioni anche nella corsia direzione Nord.

Al momento l'A1 è chiusa nel tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino per consentire l'intervento di recupero del bilico. Per gli utenti in viaggio verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, Autostrade consiglia di rientrare in A1 a Monte San Savino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma consiglia di uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena, prendere raccordo Siena-Bettolle SS326, per rientrare in A1 a Valdichiana.