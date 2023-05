Camion e operatori per ripulire dal fango l’Emilia Romagna

Sei Toscana si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini da impiegare nelle operazioni di rimozione dei detriti e per la pulizia dei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna. Grazie all’impegno dei dipendenti e alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana invierà cinque mezzi attrezzati, tra autocarri con cassone e polipo caricatore, oltre a camion con sponda idraulica. Un aiuto concreto nella fase più delicata della ripartenza.