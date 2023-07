Cambio di guardia nella Stazione Carabinieri di Camucia, saluti e riconoscimenti

CAMUCIA

Cambio di guardia nelle Stazioni dei carabinieri della vallata con due novità importanti nell’assetto territoriale. A salutare la stazione di Camucia, dopo 20 anni di comando, è il luogotenente Gianluca Falco (nella foto) che è stato trasferito a Foiano della Chiana. Falco, umbro di nascita, ma ormai cortonese d’adozione, è operativo nel comune dal 1995, ha prima comandato la Stazione dei militari di Terontola fino al 2003 per poi passare a Camucia. A salutarlo e rendergli omaggio ci ha pensato l’amministrazione comunale con una breve ma significativo incontro in cui gli è stata consegnata anche una targa di riconoscimento. "Un esempio di competenza e umanità che ringrazio a nome della nostra comunità", ha confermato il primo cittadino Meoni augurando buon lavoro al maresciallo. A guidare la stazione di Camucia è appena arrivato il luogotenente Massimiliano Canzonetta, dopo vent’anni di permanenza a Castiglion Fiorentino. Anche per lui l’amministrazione castiglionese non ha mancato gli onori del caso. "È con sincera emozione che rivolgo il mio ringraziamento, e credo di rappresentare quello di tutta la città, al luogotenente Massimiliano Canzonetta", ha commentato il sindaco Agnelli. "Non un atto dovuto, ma un riconoscimento a un uomo dell’Arma che ha prestato servizio nella comunità castiglionese e che ha condiviso, con le istituzioni locali, durante il mio secondo mandato, un periodo complesso come quello del Covid, dimostrando sempre unità d’intenti ed esemplare professionalità".

La.Lu.