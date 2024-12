Cambio del medico di famiglia: dal 1° gennaio si potrà fare anche in farmacia

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Cambiare il proprio medico di famiglia sarà ancora più facile. Dal 1° gennaio 2025, infatti, in tutte e tre le province della Asl Toscana sud est le cittadine e i cittadini potranno farlo direttamente nelle farmacie abilitate ai servizi regionali di sportello.

Il servizio - che riguarderà il cambio del medico di famiglia e del pediatria di libera scelta - sarà completamente gratuito. Tutte le assistite e tutti gli assistiti della Asl Toscana sud est che vogliono cambiare il proprio medico scegliendone un altro nello stesso ambito territoriale, o che devono sceglierne uno nuovo dopo il pensionamento del proprio, non dovranno fare altro che recarsi in una farmacia abilitata portando con sé il documento di identità e la tessera sanitaria.

Sarà possibile accedere al servizio anche per amici o parenti presentando una delega. Si ricorda che è possibile cambiare il medico anche presso gli sportelli dell'azienda Asl Tse, online all'indirizzo https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania o telefonicamente chiamando il Cup telefonico.

Sarà quindi necessario recarsi agli sportelli anagrafe dell'azienda solo in casi eccezionali: per la prima scelta del pediatra o del medico di medicina generale, per la richiesta del domicilio sanitario, per una nuova scelta dopo ricusazione. I casi e le relative informazioni sono comunque ben evidenziati nel portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania.

Si aggiunge un ulteriore tassello ai servizi erogati nelle farmacie che, grazie alla loro disponibilità e presenza del territorio, permettono ogni giorno di garantire un servizio di prossimità agli utenti.

Nei prossimi mesi - grazie alla disponibilità delle farmacie e delle loro associazioni di categoria, insieme alla collaborazione con Regione Toscana ed Estar - la Asl Toscana sud est sarà inoltre in grado di aggiungere ulteriori servizi: la prenotazione dei prelievi di sangue attraverso il portale Zerocode e la stampa dei referti.