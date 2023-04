Cambiano gli orari di Autolinee Toscane nei giorni festivi

Per le festività di martedì 25 aprile e lunedì 1 maggio, i servizi di Autolinee Toscane saranno rimodulati. Lunedì 24 aprile i servizi seguiranno l’orario non scolastico con la riduzione di alcune corse:per le linee extraurbane 10S, 15A, 15B, 21S, LS9, LS5, SU4, SI386, SI392; per l’urbano: le corse delle linee TRIC e VAS. Il 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo. Il 1 maggio il servizio urbano seguirà l’orario festivo e sarà sospeso tra le 12,30 e le 15,30; l’extraurbano seguirà l’orario festivo.