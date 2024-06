Cambia il centro: nuova pavimentazione in via Piero della Francesca

SANSEPOLCRO

Stesa la nuova pavimentazione in via Piero della Francesca, una fra le principali direttrici trasversali del centro storico di Sansepolcro, sulla quale sia sta lavorando dallo scorso 27 novembre nell’ambito dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I blocchi squadrati in pietra serena, sistemati a lisca salvo la parte che riguarda gli incroci, sono arrivati dall’inizio della strada, quindi da via Matteo di Giovanni, fino all’intersezione con via XX Settembre e, per ciò che riguarda la posa, l’intervento può considerarsi terminato, nel senso che dal corso fino alla scalinata di San Rocco rimarranno i cubetti in porfido presenti da sempre. "Non è compreso nel progetto, almeno per ora, l’ultimo tratto – precisa il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – e poi la ditta incaricata dovrà completare il tutto con la stuccatura, alla quale seguirà un necessario periodo di fermo per il consolidamento dei vari pezzi, per cui contiamo di riaprire via Piero della Francesca entro la fine di luglio". L’impatto visivo esercitato sui biturgensi è stato positivo, anche se – alla luce della situazione riscontrata in altri punti disastrati – più di una persona si è posta la domanda scontata: è un tipo di pietra resistente? "E’ quello più duro, quindi si tratta della soluzione meglio indicata dal punto di vista qualitativo. A certificarlo è il dipartimento di scienza dei materiali dell’Università di Firenze, al quale ci siamo rivolti".

Via Piero della Francesca in dirittura di arrivo, quindi. E ora la tabella di marcia cosa prevede? "Il trasferimento dei lavori in via dei Servi e successivamente in piazza Dotti. Abbiamo scelto due luoghi collegati fra di essi e staccati dal contesto della via maestra per non ostacolare l’attività dei pubblici locali – bar e ristoranti – che in estate hanno le pertinenze sul corso, quindi è giusto da parte nostra fare in modo che possano lavorare in condizioni di normalità" ha concluso l’assessore Marzi.