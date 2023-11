Calzature, Do.Gi. entra nel gruppo di Tre Zeta

In Toscana sta nascendo un polo di riferimento nella produzione di componenti per la struttura della calzatura per tutta l’industria mondiale del lusso. È il progetto di Tre Zeta, dal 2021 controllata da Koinos Capital, che chiude la sua terza acquisizione in due anni, con l’operazione sul solettificio Do.Gi., società specializzata nella progettazione e produzione di sottopiedi per calzature eleganti da donna per i principali brand mondiali d’alta gamma, dopo quelle di Stil Stampi e Suolificio Magonio. Fondata a Tegoleto, Civitella in Val di Chiana, nel 1977 dai fratelli Domenico e Giovanni Magnanensi, Do.Gi. è oggi guidata dalla seconda generazione, con 35 dipendenti e una produzione di circa 1,5 milioni di paia di sottopiedi. La società ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 7.9 milioni di euro, in crescita del 46 per cento. "È un altro tassello importante del nostro progetto e stiamo attivamente cercando e valutando altre opportunità per l’allargamento del Gruppo" commenta Fabrizio Mecheri, ceo di Tre Zeta Group.