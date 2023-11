"Calvino100" tutte le iniziative per celebrare il grande intellettuale

Si intitola "Calvino100" il programma di iniziative pensate per celebrare il grande intellettuale italiano del Novecento nel centenario della sua nascita (1923 – 2023). Un cartellone partito a ottobre che andrà avanti fino a dicembre, tra incontri, presentazioni di libri, racconti per bambini, cortometraggi e conferenze rivolti a tutta la cittadinanza e realizzati col contributo del Consiglio regionale per la "Promozione della lettura". Il progetto su Calvino, che proseguirà anche nei primi mesi del prossimo anno, riprende le tematiche dei convegni nazionali che il Comune di San Giovanni aveva organizzato a fine degli anni Ottanta e di ciascuno dei quali venne realizzato un volume: Calvino e la fiaba, Calvino e il cinema, Calvino e il comico e Calvino e l’editoria. Tutti gli eventi saranno organizzati a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni che a Calvino deve anche il nome: Palomar, è anche il titolo dell’omonima raccolta di racconti di Calvino pubblicata nel 1983. Sabato 4 novembre alle 21,15 si svolgerà Cities diretta da Lorenzo Donati, la visione sonora e corale delle 55 città invisibili di Calvino. Concerto per voci, strumenti e visual. Il 18 novembre alle 17,30 sarà invece presentato il libro "La casa di tutti. Città e biblioteche" di Antonella Agnoli. Oltre all’autrice sarà presente anche Giuseppe Gherpelli, coordinatore del piano strategico per la cultura del comune di Pistoia e provincia. Sabato 11 novembre e sabato 25 novembre alle 10 è in programma Palomar in tour, visite guidate con letture tratte da Palomar di Italo Calvino a cura dei volontari servizio civile in collaborazione con Biblicoop. Sempre sabato 25 novembre, la sera alle 21,15, nella sala conferenze si terrà la lettura musicale a cura della Filharmonie Orchestra filarmonica di Firenze. Giovedì 30 novembre alle 17,30 è prevista la conferenza "Le meraviglie del possibile. Calvino, la scienza, la letteratura", a cura dell’Università di Siena. Infine sabato 16 dicembre alle 17 Francesca Cullurà curerà le "Novelle cinematografiche".