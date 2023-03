"Cadorna? Non c’è stato agguato" Altri genitori puntano sulla rissa

di Alberto Pierini AREZZO "Incitavano e li spingevano a picchiarsi": è un frammento del sabato nero della Cadorna, quello in cui una bambina di 11 anni si è ritrovata contusa e ferita per le botte ricevute. Uno dei pochi frammenti che coincidono nel racconto di quel sabato: sia nella versione della mamma, la prima a denunciare i fatti, sia in quella di alcuni degli altri ragazzini e genitori coinvolti nella scena di violenza. E che per la prima volta scendono in campo. Lo fanno con una nota dei loro legali di fiducia, le avvocatesse Annalisa Francini e Federica Valeriani. Una mossa a sorpresa, per sparigliare le poche certezze di quel sabato nero. La sintesi? Non era stato un agguato ma una rissa, o se preferite una lite sonora, tra ragazzi. Non è stata un’aggressione a senso unico ma un episodio "che ha portato tutti i soggetti coinvolti a subire e aggredire reciprocamente". E perfino sulla "curva" della scena c’è una differenza non proprio sottile: secondo gli altri genitori i più sarebbero stati non parte del gruppo direttamente coinvolto ma "estranei a tutti i minori della discussione". Un quadro che la mamma della bambina finita in ospedale accoglie con una smorfia di dolore. "Le immagini dimostrano...